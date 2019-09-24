Erdemli Belediyesi'nden 'Otizmde farkındalık' projesi

Erdemli Belediyesi, psikolojik destek ekibi ile 'Otizmin Farkındayız' projesini hayata geçirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kurulan Çocuk Danışma Merkezinin çalışma kapsamı genişletilerek oluşturulan psikolojik destek ekibi ile otizmli çocukların erken yaşta keşfedilip tedavi görebilmesi adına çalışmalara başlandı.



Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi 1. katta hizmet veren merkez aynı zamanda randevu sistemi ile çocukları ve kadınları evlerinde ziyaret ederek de çalışmalarını devam ettiriyor. Kadınların, sosyal hayata dahil olabilmeleri, aile içerisinde yaşadıkları problemleri çözebilmeleri ve eşler arasında sağlıklı iletişim kurulabilmesi adına hizmet vermeye başlayan Kadın Danışma Merkezi, birçok aileye ulaşarak sorunların merkezinde çözülmesini sağlarken, aile yaşamını temel alarak kurulan Çocuk Danışma Merkezi ise çalışmalarına, okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirerek sosyalleşmek, motivasyonunun arttırılması, toplum içerisinde sağlıklı iletişim kurarak kendini ifade edebilme gibi alanlarda hizmet veriyor. Merkezlerde destek hizmeti sağlayan uzman psikologlardan Hülya Yardımcı, çocukların gelişimlerinin sadece fiziksel olarak takip edilmesinin yanlış olduğunun altını çizerek, bu gelişimin bir bütün olduğunu ve fiziki gelişim kadar bilişsel, sosyal gelişimlerinin de önemli olduğuna dikkat çekti.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, küçük çocuklarda bulunan ve aileler tarafından fark edilmesi zor olabilen otizm rahatsızlığının teşhisini sağlayarak, erken tedavi yapılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Belediye çalışmalarının sadece alt yapı hizmetinden oluşmadığına dikkat çeken Tollu, toplumda insanın hayatını kolaylaştıracak ve yaşantısına katkı sunacak her projenin kendi hizmet alanlarında olduğunu vurguladı. Tollu, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek adına her alanda ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydederek, "Erdemli Belediyesi olarak 'otizm spektrum bozukluğu'nun, erken tanı ve tedavi sürecinin önemini vurgulamak ve otizm farkındalığı oluşturmak için bir destek ekibini, Erdemli'nin emrine sunduk. Bu hizmetin ilçemize hayırlı olmasını dileriz" dedi. - MERSİN