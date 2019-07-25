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Erdemli Belediyesi'nden yaka kameralı denetim

29 dakika önce

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçti.

Erdemli Belediyesi'nden yaka kameralı denetim, System.String[]
Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçti.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetimlerde yapılan işlemlerin güvenilir olmasını amaçlayarak, yaka kamerası kullanmaya başladı. Böylelikle mevzuata aykırı hareket eden işletmelerden, sahil denetimlerine kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarda, olumsuz davranışlarla toplum düzenini bozanlara karşı uygulanacak prosedürlerle, güvenilirliğinin arttırılmamasının amaçlandığı bildirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun ortak yaşam alanı olan noktalarda vakit geçirirken, kimseyi rahatsız etmemek gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü bu yaşam alanları toplumun tamamına ait. Ayrıca vatandaşlarımıza hizmet sunan işletmelerimizin de özellikle sağlık koşullarına uygun çalışması çok önemli. Bu yüzden yaptığımız her çalışmada vatandaşlarımızın sağlığını ve toplum düzenini korumak temel amacımız" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
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