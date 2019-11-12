Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi'nin camilerdeki temizlik çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi'nin camilerdeki temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi'nin camilerdeki temizlik çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi cami temizleme ekibinin, ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin camilerdeki temizlik çalışmaları sürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi cami temizleme ekibinin, ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bulunan tüm camilerin temizliğini yapmak amacıyla kurulan temizlik ekibi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Erdemli Belediyesinin her konuda olduğu gibi cami temizliği konusunda da çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi. "Talep geldiğinde sırasıyla bütün camilerimize hizmet götürüyoruz" diyen Tollu, çalışmaların vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandığını belirtti. Bu hizmeti Allah rızası için yaptıklarını kaydeden Tollu, hizmetlerin vatandaşlar tarafından da takdir toplamasının kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Tollu, "Sadece cami değil, ilçede açılan Kuran kursları ve okullara da aynı hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetler Allah rızası için yapılıyor ve amacına ulaşıyor. Hizmetlerimiz bu anlayış çerçevesinde son sürat devam edecektir" dedi.


Her zaman ifade ettikleri gibi vatandaş odaklı hizmet anlayışlarının devam ettiğinin altını çizen Tollu, temizlik ekibinin hiç ara vermeden çalışarak günde en az bir camiyi temizlediklerini, sırasıyla her caminin tekrar tekrar temizleneceğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
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