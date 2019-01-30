Erdemli Belediyesi'nin Camilere Desteği Sürüyor

Erdemli Belediyesi, Arpaçbahşiş Mahallesi Kuba Camii bahçesine çevre düzenlemesinin yanı sıra camiye yeni bir tuvalet yaptı.

Erdemli Belediyesi, Arpaçbahşiş Mahallesi Kuba Camii bahçesine çevre düzenlemesinin yanı sıra camiye yeni bir tuvalet yaptı.



Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde talepler doğrultusunda sağlık kuruluşlarına, okullara ve camilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Arpaçbahşiş Mahallesi Kuba Camii'nin bahçe düzenlemesini gerçekleştiren belediye ekipleri, camiye yeni bir tuvalet de yaptı.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bu ülkenin kültürel değerlerine ve miraslarına sahip çıkmanın oldukça önemli olduğunu belirtti. İbadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını belirten Tollu, zaman zaman ilçenin talepte bulunan okullarına, sağlık kurumları ve camilerine hizmet götürdüklerini ifade ederek, Erdemli'nin her noktasında çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. - MERSİN

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