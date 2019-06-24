Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor
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Erdemli Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor

1 saat önce

Erdemli Belediyesi, Yağda Mahallesi Merkez Ulu Cami ve Kur'an Kursu bahçesine kamelya yerleştirdi ve çevre düzenlemesini yaptı.

Erdemli Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, Yağda Mahallesi Merkez Ulu Cami ve Kur'an Kursu bahçesine kamelya yerleştirdi ve çevre düzenlemesini yaptı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelen talepler doğrultusunda sağlık kuruluşlarına, okullara ve camilere yönelik hizmetler sürüyor. Bu kapsamda Yağda Mahallesi Merkez Ulu Cami ve Kur'an Kursu bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşın kamelya isteğini de geri çevirmedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, manevi değerlere sahip çıkmanın oldukça önemli olduğunun altını çizerken, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını söyledi. Zaman zaman ilçenin talepte bulunan okullarına, sağlık kurumları ve camilerine hizmet götürdüklerini belirten Tollu, Erdemli'nin her noktasında çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
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