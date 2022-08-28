TOROSLAR'IN ZİRVESİNDEN ZAFER RUHUYLA UÇTULAR - Son Dakika
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TOROSLAR'IN ZİRVESİNDEN ZAFER RUHUYLA UÇTULAR

28.08.2022 10:10

ERDEMLİ Belediyesi'nin düzenlediği yamaç paraşütü şenliğine katılan 16 ilden 120 sporcu, Zafer Ruhuyla Uçuyoruz sloganıyla Toroslar'ın zirvesinde uçtu.

ERDEMLİ Belediyesi'nin düzenlediği yamaç paraşütü şenliğine katılan 16 ilden 120 sporcu, Zafer Ruhuyla Uçuyoruz sloganıyla Toroslar'ın zirvesinde uçtu. Erdemli Belediyesi ve Akdeniz Yamaç Paraşüt Sporları Derneği iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında Akpınar Paraşüt Merkezi'nde, paraşüt şenliği düzenlendi.

2 bin 200 rakımında yer alan Erdemli Belediyesi Akpınar Paraşüt Merkezi'ne çıkan 16 ilden 120 sporcu ve köylüler, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte ay yıldızlı Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açtı. Sporcular daha sonra mavi ile yeşilin buluştuğu zirveden paraşütlerle atladı. Üzerinden asırlar geçse de aynı kararlılık ve inançla devam edeceklerini, hayatın her anında bunu yaşatmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Zafer ruhuyla gökyüzündeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yamaç paraşütü sporcularımız göklerde bizlere en güzel şekilde yansıtacaklar dedi

'ZAFER RUHUYLA UÇUYORUZ'

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında zafer ruhuyla uçmanın onur ve mutluluk verdiğini söyledi. Paraşüt uçuş deneyimini ilk defa gerçekleştirdiğini ifade eden Alper Oçak ise Çok güzel bir hava. Arkadaşlar da çok yardımcı oldular sağ olsunlar heyecanımı azaltmak için. Hocalar eşliğinde iyi bir uçuş ve iniş deneyimi yaşamış oldum diye konuştu. Öte yandan, iki gün sürecek etkinlik, serbest uçuşların ardından sona erecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erdemli Belediyesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOROSLAR'IN ZİRVESİNDEN ZAFER RUHUYLA UÇTULAR - Son Dakika

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