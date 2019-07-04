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Erdemli Belediyesi'nin kurumlara desteği sürüyor

24 dakika önce

Erdemli Belediyesince daha önce çevre düzenlemesi yapılan Küstülü Kur'an Kursunun boya ve bakım işlemleri tamamlanarak yaz aylarında hizmete hazır hale getirildi.

Erdemli Belediyesi'nin kurumlara desteği sürüyor, System.String[]
Erdemli Belediyesince daha önce çevre düzenlemesi yapılan Küstülü Kur'an Kursunun boya ve bakım işlemleri tamamlanarak yaz aylarında hizmete hazır hale getirildi.

Erdemli Belediyesi ilçe camilerinde, sağlık kurumlarında, okullarda ve kurslarda gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi, temizlik, boya, bakım ve onarım hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Küstülü Kur'an Kursunun boya işlerini gerçekleştiren belediye ekipleri, hizmete hazır hale getirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin görevleri arasında bulunmayan bu çalışmaları yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "İlçede bulunan Kur'an Kurslarına, sağlık kurumlarına ve okullara yönelik bu çalışmalarımız hem çocuklarımız için hem onları kültürel değerlerine bağlı yetiştirmek isteyen aileleri için önem taşımakta. Bu hizmetlerin tamamını beklentimiz olmaksızın, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştiriyoruz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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