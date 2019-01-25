Erdemli Belediyesi'nin Okullara Desteği Sürüyor

Erdemli Belediyesi, Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokulunun sahne ve kantin düzenlemesi ile anasınıfının eksik tuvalet ihtiyacını çözdü.

Erdemli Belediyesi, Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokulunun sahne ve kantin düzenlemesi ile anasınıfının eksik tuvalet ihtiyacını çözdü. En kısa zamanda okul önüne parke yapımı, çevre düzenlemesi ve dış cephe boyasının da yapılacağını bildirildi.



Erdemli Belediyesi, eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, talepler doğrultusunda Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokuluna, törenlerde kullanılmak üzere sahne, kantin ve anaokulu içerisine çocuklara uygun iki kabinli tuvalet yapımını üstlenen belediye, okulda dış cephe boyası ve çevre düzenlemesi de yapacak.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin ve eğitimcinin her zaman arkasında olduklarını belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunu ifade etti. Bu gelişmeye katkı sunmak adına üstlerine düşen her görevi yerine getireceklerini belirten Tollu, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak adına Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi, lise ve üniversite hazırlık eğitime destek kursları ile de hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN

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