Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi'nin Okullara Desteği Sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin Okullara Desteği Sürüyor

1 saat önce

Erdemli Belediyesi, talepler doğrultusunda Sultanakın İlkokul'nun bahçe koruma demirlerinin onarımını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi'nin Okullara Desteği Sürüyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, talepler doğrultusunda Sultanakın İlkokul'nun bahçe koruma demirlerinin onarımını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi, eğitim kurumlarının talepleri üzerine yaptığı destek hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Zaman zaman ilçe okullarındaki eksikleri tamamlayan, çevre düzenlemesi ve boya hizmeti gerçekleştiren belediye ekipleri, talepler doğrultusunda Sultanakın İlkokulu'nun küflenen bahçe demirlerini öğrencilere zarar vermemesi için değiştirme ve onarım işlerini tamamladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin ve eğitimcinin her zaman arkasında olduklarını belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunu söyledi. Bu gelişmeye katkı sunmak adına üstlerine düşen her görevi yerine getireceklerini söyleyen Tollu, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak adına Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi, lise ve üniversite hazırlık eğitime destek kursları ile de hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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