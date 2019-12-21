Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi.


Bu kapsamda, belediye ekiplerince Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nin boya, bakım, tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimi ve eğitimcileri her zaman desteklediklerini belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunu söyledi.


Bu gelişmeye katkı sunmak adına üstlerine düşen her görevi yerine getireceklerini kaydeden Tollu, "Çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak adına okullarımıza desteğimiz her geçen gün artarak devam emektedir. Belediye ekiplerimiz Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nin boya, bakım ve tadilatı ile bahçesinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetleri yerine getirirken hiçbir gelecek kaygısı içinde değiliz. Biz bu hizmetleri Allah rızası için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için bir onurdur" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Anadolu Lisesi, Kocahasanlı, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:20 TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Son Dakika
19:19 CHP kongresinde kavga çıktı - Son Dakika
19:16 Çevre bakanı kurum kirazlıtepe konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:14 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:24:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]