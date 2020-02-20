Erdemli Belediyesi otobüs duraklarını kendi atölyesinde üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi otobüs duraklarını kendi atölyesinde üretiyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi otobüs duraklarını kendi atölyesinde üretiyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak adına kurduğu marangoz atölyesinde kentin dört bir yanına otobüs durağı, kamelya ve ahşap bank üretiyor.

Erdemli Belediyesi otobüs duraklarını kendi atölyesinde üretiyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak adına kurduğu marangoz atölyesinde kentin dört bir yanına otobüs durağı, kamelya ve ahşap bank üretiyor.


Bu kapsamda üretilen 5 adet otobüs durağı, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin hizmet ihtiyaçlarını değerlendirip, doğru tespitlerle çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin her sorunu ile hassasiyetle ilgilenerek, kendi imkanları dahilinde bu sorunların üstesinden geldiklerini söyledi.


Erdemli'nin geleceğe hazırlanması için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Tollu, gayretle çalıştıklarının altını çizerek, "Kentimizin güzelleşmesi, en iyi hizmeti alması konusunda çalışmalarımıza ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Kendi bünyemizde kurduğumuz atölyelerimizle hem hızlı hem de ucuza mal ederek devletimizin imkanlarını en tasarruflu bir şekilde kullanıyor, ilçemize hizmet ediyoruz. Kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda attığımız bu adımlar, gün geçtikçe büyüyecek ve verdiğimiz bu sözü tutmanın sevincini hep birlikte yaşayacağız" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Arpaçbahşiş, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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