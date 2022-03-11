Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı - Son Dakika
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Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı

11.03.2022 13:23
Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazarcılara satış yaparken giymeleri için yelek dağıtımı gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazarcılara satış yaparken giymeleri için yelek dağıtımı gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptığı yazılı açıklamada, dağıtılan yelekler sayesinde vatandaşların güven içinde alışveriş yapması, zabıta ekiplerinin ise denetim kolaylığı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Tollu, pazarcıların tek tip yelek giyinerek kentin kurumsallığına uyum sağlayacağı ve kentte görüntü kargaşasına son verilmiş olacağını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Pazarcılar Dernek Başkanı Turan Karaçolak da pazarcı esnafının bundan sonra 'Erdemli Belediyesi' yazılı yelek giyecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Tollu'ya pazarcı esnafına katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Erdemli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mükerrem Tollu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı - Son Dakika


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