Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazarcılara satış yaparken giymeleri için yelek dağıtımı gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptığı yazılı açıklamada, dağıtılan yelekler sayesinde vatandaşların güven içinde alışveriş yapması, zabıta ekiplerinin ise denetim kolaylığı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Tollu, pazarcıların tek tip yelek giyinerek kentin kurumsallığına uyum sağlayacağı ve kentte görüntü kargaşasına son verilmiş olacağını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Pazarcılar Dernek Başkanı Turan Karaçolak da pazarcı esnafının bundan sonra 'Erdemli Belediyesi' yazılı yelek giyecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Tollu'ya pazarcı esnafına katkılarından dolayı teşekkür etti.