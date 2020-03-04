Erdemli Belediyesi personeline 'Koronavirüs' semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi personeline 'Koronavirüs' semineri - Son Dakika

Erdemli Belediyesi personeline 'Koronavirüs' semineri

6 saat önce

Erdemli Belediyesince, personellerine yönelik 'Koronavirüs' konusunda farkındalık semineri düzenlendi.

Erdemli Belediyesi personeline 'Koronavirüs' semineri, System.String[]

Erdemli Belediyesince, personellerine yönelik 'Koronavirüs' konusunda farkındalık semineri düzenlendi.


Belediye Konferans Salonunda düzenlenen seminere Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, Fen İşleri Müdürü Abdülkadir Altunçiçek, Belediye İşyeri Hekimi Ahmet Efe ve kurum personelleri katıldı. Seminerde, Erdemli Belediyesi'nde görevli doktor Ahmet Efe tarafından bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceği paylaşıldı. Hastalığın yayılma oranının çok yüksek olduğunu söyleyen Efe, dünyanın en büyük 5 virüsünün içerisinde kendine en yakın olanının 3-4 katı hızla yayıldığına dikkat çekti ve hastalık konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirterek, insandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen virüsün yol açtığı belirtilerin en başında, nefes darlığı olduğunu ifade etti. Efe, diğer belirtileri baş ağrısı, boğaz ağrısı, hapşırık, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıraladı.


"Virüsün yayılmasını nasıl önleriz?"


Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, diyabet, koah, astım ve kronik kalp hastası olanların riskli kişiler olduğunu belirten Efe, koronavirüsün yayılma hızının çok fazla olduğunu söyledi. Virüsün yayılmasının önlenmesi ve hastalığa yakalanmamak için alınması gereken önlemlere değinen Efe, "El hijyenine dikkat edilmelidir. Elimizi hijyenik yıkamalıyız. Eller en az 30 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Temas edilen yüzeyleri sağlığa uygun hale getirmeliyiz. Öpüşme ve tokalaşmak yerine selamlamayı tercih etmeliyiz. Solunum yolu hijyeni sağlanmalıdır. Gribal enfeksiyon şikayetleri olanlar evlerinde istirahat etmelidir. Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınmalıyız. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıyız. Topluluklardan ve canlı hayvan pazarlarından uzak durmalıyız. İyi beslenmeliyiz" dedi.


Seminer, soru cevap kısmıyla sona erdi. - MERSİN

Koronavirüs, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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