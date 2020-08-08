Erdemli Belediyesi üretici ve esnaflara ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek - Son Dakika

Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle üretici ve esnaflara ücretsiz olarak e-ticaret eğitimi verilecek, web sayfaları hazırlanacak.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, belediye tarafından hazırladıkları e-ticaret dijital dönüşüm projesini uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Belediye olarak vatandaşların el emeği göz nurunu dünya pazarıyla buluşturmak, onların hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomilerine katkı sunmak için bu projeyi hazırladıklarını ifade eden Tollu, şunları kaydetti:

"Projeyle üretici ve esnaflara ücretsiz olarak e-ticaret eğitimi verecek, web sayfalarını hazırlayacağız. Bu konuda uzmanları ilçemize davet ederek hafta başında başlayacağız. Şu ana kadar eğitim almak üzere 150'ye yakın girişimcimiz müracaat etti. Dünya devi olan firmalarla bir çok üreticimizi buluşturup, Erdemlimizin ürünlerini dünya pazarı ile buluşturacağız. Çiftçimizin daha çok kazanması ve üretime daha çok katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız."