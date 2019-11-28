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Erdemli Belediyesi ve MEÜ Proje Ekibi Parga'da

7 saat önce

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü ve Yunanistan'ın Parga Belediyesi'nin ortak olduğu, 'AB Sürdürülebilir Turizm Projesi' kapsamında, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nden oluşan proje ekibi, çalışma ziyareti için Parga'ya gitti.

Erdemli Belediyesi ve MEÜ Proje Ekibi Parga'da, System.String[]

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü ve Yunanistan'ın Parga Belediyesi'nin ortak olduğu, 'AB Sürdürülebilir Turizm Projesi' kapsamında, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nden oluşan proje ekibi, çalışma ziyareti için Parga'ya gitti.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yürütülen AB projeleri arasında en iyi 10 proje arasına giren, Mersin Üniversitesi, Erdemli Belediyesi ve Yunanistan'dan Parga Belediyesi işbirliğinde yürütülen, 'Yerel kalite sözleşmesi ve sürdürülebilir turizm projesi' kapsamında Parga'da çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarete Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erol Yaşar, proje ekibi ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Parga Belediyesi'nin ev sahipliğinde Parga Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, proje ortaklık sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin tarihi, turistik ve coğrafi yönünün yani sıra ekonomik ve kültürel yapısını anlatarak ilçeyi tanıttı.


Parga Belediye Başkanı Nikolaos Zacharias da yaptığı konuşmada, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi temsilcilerinden oluşan proje ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parga ve Erdemli ekipleri olarak proje kapsamında çok sıcak ilişkiler içinde olduklarını ve ülkeler arasındaki zaman içerisinde değişen politikalara takılmadan, iki toplum arasında turizm ağırlıklı çalışmaları güzel bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.


Konuşmalardan sonra Parga'da teknik gezilere katılan proje ekibi, iki gün sürecek etkinliklerin ardından Selanik'te Atatürk'ün evini ziyaret edecek. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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