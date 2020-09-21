Erdemli Belediyesi Yelken Kulübü, yelkenlerini açtı

Erdemli Belediyesi Yelken Kulübü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yelkenlerini açtı.

Mersin sahilinde 20 yelkenin yarıştığı programda heyecanlı anlar yaşandı. Sporun her alanında faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sporsuz bir millet gerilemeye mahkumdur' sözünü kendimize şiar edindik. Bu kapsamda futbol, basketbol, voleybol ve tenise varıncaya kadar sporun her alanında faaliyetler yürütüyoruz. Erdemlili vatandaşlarımıza Torosların zirvesinde tenis oynama imkanını sunarken bir taraftan da mavi ile yeşilin buluştuğu noktada, Erdemlimizde yelken sporu yapma imkanını sunuyoruz" dedi.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Başkan Tollu'ya teşekkür eden Mersin Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez, "Erdemli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün Mezitli Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bu programda yelkenli tekneleri göndererek bize yardımcı oldular, karşılıklı mutabakata vardık. Erdemli Belediyesi ve Mersin Rota Yelken Kulüplerini kardeş kulüp yapacağız, protokol imzalayacağız" diye konuştu. - MERSİN