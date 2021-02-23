Erdemli Belediyesi yılda 14 bin gül fidesi üretiyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi yılda 14 bin gül fidesi üretiyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyeye ait seralarında yılda 14 bin gül fidesi ürettiklerini belirtti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyeye ait seralarında yılda 14 bin gül fidesi ürettiklerini belirtti. Başkan Gül yaptığı yazılı açıklamada, kenti süsleyen güllerin belediyeye ait seralarda yetiştirildiğini belirterek, yılda 14 bin gül fidesi üreterek kent peyzajında kullanıldığını kaydetti. Belediye olarak dışarıdan temin yerine üretimi tercih ettiklerini aktaran Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.

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