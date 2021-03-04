Erdemli Belediyesinden afet eğitimi - Son Dakika

Erdemli Belediyesinden afet eğitimi

04.03.2021 16:32
Erdemli Belediyesinden afet eğitimi, System.String[]

Erdemli Belediye personellerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Erdemli Belediye personellerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Özellikle 2020 yılında üst üste gelen felaketler karşısında kararlı bir duruş sergileyerek, can ve mal kaybını en aza indiren, anında müdahale ile kısa sürede toparlanma sağlayan Türkiye'de, her kurumda olduğu gibi Erdemli Belediyesi de hazırlıklı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Her yıl çeşitli konularda yapılan eğitimler ile bilinçli bir çalışma ortamı oluşturan Erdemli Belediyesinde, bu kez Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi. Belediye ana binada, afet ve acil durum uzmanı tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılan personeller, bilinçli çalışma ortamı ile ilgili eğitim aldı.

"Vatandaşlarımıza güvenli ortam sağlamaya hazırız"

Yaşanabilecek her türlü doğa olayına karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, insan hayatının önemine dikkat çekti. Tollu, "Tasası bir, sevinci bir, kederi bir olan gönüldaşlarımızın birlik içerisinde olması adına çalışıyoruz. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Bizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, afet ve kazalardan uzak bir ülke nasip etsin. Ülkemizde son yıllarda yaşanan felaketlerin yaralarını hep birlikte sarmak adına mücadele ettik ve bunu başardık. Dileğimiz böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması. Lakin doğa olayları ani ve hazırlıksız meydana gelir. Bizlerde bu durumlarda çalışmalarımızı en güvenilir şekilde gerçekleştirmek, vatandaşlarımızın yardımına koşmak adına eğitimler alıyoruz. Birçok olayda yaraları hep birlikte sarmaya çalışarak, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Umarım böyle olaylar yaşamayız ancak olurda yaşarsak, Erdemli Belediyesi olarak vatandaşlarımıza güvenli bir ortam sağlamak adına gayretimiz" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesinden afet eğitimi
Erdemli Belediyesinden afet eğitimi
Erdemli Belediyesinden afet eğitimi

Erdemli Belediyesi, Türkiye, Mersin, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesinden afet eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli Belediyesinden afet eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei