Erdemli Belediyesinden 'evde kal' uyarısı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları için 'evde kal' çağrısını hatırlatarak, İçişleri Bakanlığının son genelgesiyle kısıtlanmasına rağmen sahilde gezen, parklarda oturan ve balık tutan vatandaşları anonslarla uyardı.



İlçe genelindeki cadde, sokak, sahil ve park alanlarında dolaşan, balık tutan ve dışarıya çıkılmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen toplumsal alanlarda keyfi olarak bulunan vatandaşlara Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler uyarılarda bulundu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdüren Erdemli Belediyesi, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde 'evde kal' uyarılarına devam etti. Zabıta ekipleri, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesine göre hafta sonu sahillerde, parklarda yürüyüş yapmak, oturmak, balık avlamak, piknik yapmak ve bu tür aktiviteler yasaklanmıştır. Sağlığımız için 'evde kal' diyoruz. Lütfen hem kendi sağlığınız hem de sevdikleriniz için evlerinize dönün, kendinize ve çevrenizdekilere zarar vermeyin" anonsu yaptı.



Sahilde spor amaçlı yürüyüş yapan ve parklarda vakit geçiren vatandaşların da yanlarına kadar giderek bizzat uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaşların evlerinde kalmalarının önemi hakkında da bilgilendirmede bulundu. - MERSİN