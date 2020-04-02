Erdemli Belediyesinden online konser - Son Dakika
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Erdemli Belediyesinden online konser

7 saat önce

Erdemli Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için online konser düzenledi.

Erdemli Belediyesinden online konser, System.String[]

Erdemli Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için online konser düzenledi. Mavi Boncuk müzik grubunun verdiği konser, Erdemli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından izlendi.


Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar zorunlu olmadıkça vatandaşların evden çıkmamaları uyarısına uyulmasını teşvik etmek ve evde kalan vatandaşların güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür ve sanat etkinlikleri sosyal platforma taşındı. İnsanların evde geçirecekleri zamanı daha kaliteli hale getirmek için adım atan Erdemli Belediyesi, Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve sanat camiasının usta isimlerinden oluşan 'Mavi Boncuk' müzik grubunun sezon içerisinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iptal ettiği konserini, Kültür Merkezinde vatandaşın takibiyle online olarak gerçekleştirdi. Mavi Boncuk grubu, sosyal mesafe kurallarına uyarak 5 kişiden oluşturduğu ekiple müzik ziyafeti sundu.


"Her zaman sosyal hayatı canlı ve diri tuttuk"


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli de olunmasının önemine değinerek, Erdemli Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarının yanında olduklarının ve bu süreci birlikte atlatacaklarının altını çizdi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Tollu, "Bizler bireysel değil, insan odaklı toplumsal hizmet sunmanın gayreti ve bilinci ile çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de gösteriyor ki, belediyecilikte bilgi ve birikimimizi etkili bir biçimde kullanmaktayız" dedi.


"Evde Sağlıkla Kal", "Evde Sanatla Kalın" sloganıyla salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evde kalan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve eğlenceli hale getirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Tollu, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Tollu, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydederek, belediyenin online hizmetlerine sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini duyurdu. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:03 Kaynak: İHA

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