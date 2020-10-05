Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını korona virüs sürecinde artırarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını korona virüs sürecinde artırarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Erdemli'de ihtiyaç sahiplerinin her alanda yanında oluyor, ihtiyaç sahiplerine anında ulaşıyor. Ekipler, bu yıl 800 tane yatağı hastalara ulaştırırken, iyileşen veya vefat eden hastaların takibini de yaparak, karyola kısmını dezenfekte edip yataklarını da değiştirilerek tekrar başka bir hastanın hizmetine sundu. 90 tane tekerlekli sandalyeyi de sahiplerine ulaştıran ekipler, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara bin 200 adet hasta bezi, 30 adet koşu değneği, 8 adet solunum cihazı, 15 adet yürüteç ulaştırdı. Ekipler, maddi ve manevi yaraları sarmak adına haftanın 7 günü hizmet vererek, pandemi döneminde de evden çıkamayan vatandaşların ev ihtiyaçlarının karşılanması konularında taleplere cevap verdi. Engelsiz Taksi uygulaması ile de vatandaşlara hizmet veren ve 15 bin 171 haneye ulaşan ekipler, yeni doğan bebeklerin ailelerine 5 bin 148 bakım paketi, 30 bin parça kıyafet, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara kişisel temizlik yardımı gibi konularda da destek sundu.

"Girilmemiş tek bir ev bırakmayacağız"

Erdemli'de yardıma muhtaç vatandaşların her an yanlarında olduklarını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Mazlumları gözetmek ve ihtiyaç duyduğunda insanlarımızın yanında olabilmek, bu kenti bütünleştirmek adına atılabilecek en önemli adımlardandır. Bizler sadece alt yapıdan, imardan sorumlu değiliz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, bizim sorumluluğumuzdadır, çünkü bu ilçede doğan, bu ilçede doyan, bu ilçede yaşayan her vatandaşımız bize emanettir. İşte bu yüzden gece demeden gündüz demeden çalışacak, girilmemiş tek bir ev bırakmayacağız" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor
Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor
Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor
Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor
Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erdemli Belediyesinin sosyal destekleri sürüyor - Son Dakika

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