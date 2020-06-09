Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı, kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

Mersin'de bulunan Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başlamasının ardından kapılarını yeniden tatilcilere açtı.

Geçen yıl 80 bin kişinin geldiği tabiat parkında, karavanları ve çadırlarıyla tatillerini geçirmek isteyen kampçılar için tüm hazırlıklar yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabiat parkında her yıl günübirlik, çadırlı ve karavanlı kamp yapmak isteyen ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle belli bir süre tabiat parkının kapılarını kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Çetin, "Buraya Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Tatilcilerimiz hem günübirlik kamplarını yapıyor hem denize giriyor hem de doğayla iç içe yaşam sürüyor." dedi.

Çetin, tatillerini geçirmek için kampa gelenlere elektrik ve su gibi birçok imkan sağladıklarını da kaydetti.