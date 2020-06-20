Erdemli'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1,5 kilo kubar esrar ile 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Tömük Mahallesi'nde 1 kişinin kendisine ait limon bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve kurutarak esrar elde ettiğini belirledi. Narkotik köpekle yapılan aramada, 242 kök kenevir bitkisi, 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.