Son Dakika Haberleri: Erdemli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları
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Erdemli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Erdemli Belediyesi'nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Erdemli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları, System.String[]

Erdemli Belediyesi'nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hacıalanı Mahallesinde gerçekleştirilecek olan program kapsamında, saat 13.30'da güreş müsabakaları, saat 20.00'de ise Mehteran ve Deniz Toprak konseri düzenlenecek.


Her yıl katılımın yoğun olduğu Zafer Bayramı kutlamalarına, bu yıl da yoğun talep olacağı beklenirken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm Türkiye'nin ve dünya Türklerinin istiklal ve istikbal zaferini kutlayan bir mesaj yayınladı.


Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını daha canlı ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Tollu, "Şanlı ecdadımızın kahramanlık dolu destanlarıyla süslediği tarihimizin her sayfasını, her yıl büyük bir coşku ve heyecanla okumaktan büyük onur duymaktayız. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerle bu kutlamaları taçlandırıyoruz. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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