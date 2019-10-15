Erdemli'de AB destekli proje eğitimlerine başlandı

Erdemli Belediyesi, 'Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm Projesi' kapsamında eğitimlere başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında oluşturulan, 'Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi' ile proje ortakları olan Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, önceki dönem Yunanistan Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projenin yürütücüsü olarak çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında proje ortaklarından Mersin Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Göknil Koçak ve öğretim görevlileri Mesut Uzman ile Ezel Şahin, Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda eğitim verdi.



Eğitimleri gerçekleştiren Prof. Dr. Göknil Koçak, turizmin sürdürülebilir olabilmesi için bugün olduğu kadar gelecek nesiller tarafından da kullanmasının gerektiğini vurgulayarak, kalkınmanın ekonomik olduğu kadar sosyal etkenlere de bağlı olduğunun altını çizdi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kalkınması için birçok proje oluşturduklarını belirterek, yürütülen bu projenin 'Türkiye'de uygulanan en iyi 10 proje' içerisinde yer alması ile gurur duyduklarının altını çizdi. Tollu, "Girişimcilerimizi, eğitimcilerimizi burada ağırlamak bizler için çok önemli. Bu çalışmalar ile ilçenin refah düzeyi artacaktır. Daha iyi daha güzel bir Erdemli için çalışmalarımız devam edecek. Doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri ve denizi ile dikkat çeken ilçemizi, hak ettiği noktaya ulaştırmak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz ve getireceğiz" dedi. - MERSİN