Erdemli'de Açıkyörük Görevine Başladı

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yusuf Açıkyörük, göreve başladı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yusuf Açıkyörük, göreve başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'in, Tarsus ilçesine atanmasının ardından bu göreve Yusuf Açıkyörük, getirildi.



Evli ve iki çocuk babası olan Açıkyörük, 2014 yılından bu yana Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde aynı görevi yürütüyordu.

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