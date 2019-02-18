Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Açıkyörük Görevine Başladı

Erdemli'de Açıkyörük Görevine Başladı

7 dakika önce

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yusuf Açıkyörük, göreve başladı.

Erdemli'de Açıkyörük Görevine Başladı, System.String[]
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yusuf Açıkyörük, göreve başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'in, Tarsus ilçesine atanmasının ardından bu göreve Yusuf Açıkyörük, getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Açıkyörük, 2014 yılından bu yana Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde aynı görevi yürütüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:19 Kaynak: AA

Tarsus, Mehmet Metin, Erdemli, Güncel
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