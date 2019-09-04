Erdemli'de adli yıl açılışı

Mersin Barosu Erdemli İlçe Temsilciliği, 2019-2020 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenledi.



Erdemli Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeler, Erdemli İlçe Temsilcisi Fahrettin Gürsoy, Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Doğan, avukatlar, hakimler ve savcılar katıldı.



Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından konuşan Erdemli İlçe Temsilcisi Fahrettin Gürsoy, "Yargı erkinin olmazsa olmaz parçasını oluşturan savunmanın, adaletle yönetilmesine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yoldaki irademizden ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bilinmelidir ki, toplumlarda en büyük güveni, adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Bağımsız ve tarafsız yargının tecelli ettiği, haklının hakkına kavuştuğu bir adli yıl olması dileğiyle, tüm meslektaşlarımızın, yargı camiamızın ve halkımızın yeni adli yılını kutluyorum" dedi.



Daha sonra Erdemli Baro Odası'nda avukatlarla bir araya gelen Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise burada yaptığı konuşmasında, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesini her zaman düstur edindiklerini söyledi. Avukatların, mesleklerini icra ederken sürekli engellemelerle karşılaştığını ifade eden Yeşilboğaz, "Yasalarla verilen ve korunan haklarımız, yetkilerimiz, basit birer yönetmelikle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Yönetmelikler, kanunlardan üstün olamaz. Yapılan işlemler hükümsüzdür, geçersizdir. Hukuk ve adalet, Türkiye'nin ve demokrasinin temelidir. Bu temeli tahrip etmek suçtur. Bağımsız savunmaya yapılan hiçbir saldırı, bizi hak ve adalet yolundan alıkoyamaz. Biz avukatlar, sadece hakkın, hukukun ve adaletin tarafını tutuyoruz. Yargının diğer sac ayağının da aynı düşünceyle hareket etmesi, anayasal ve vicdani zorunluluktur" diye konuştu. - MERSİN