Erdemli'de afetin yaraları sarılıyor

Erdemli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtına ve sel sonrası hasar gören yol, ev ve bahçelerde onarım çalışmaları devam ediyor.



Erdemli Belediyesi'nden yapılana açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Kösbucağı, Çamlı ve Fakılı gibi mahallelerinde meydana gelen fırtına ve sel afeti birçok vatandaşın zarara uğramasına neden olmuş, yaşanan hava muhalefetinde can kaybı olmazken, bahçe ve seraların yanında evlerde ve yollarda tahribat meydana gelmişti. Erdemli Belediyesi, sel ve dolunun hasara yol açtığı bahçelerde, evlerde ve yollarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bozulan yollara ürettiği alternatifler ve vatandaşların ekmek tekneleri olan bahçe yollarının tadilatı ile evlerde oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalara ara vermeden devam ediyor.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İnsanlarımız dişinden tırnağından arttırarak, birçok külfete katlanarak bahçelerinde, tarlalarında ürünlerini yetiştiriyor. Allah'tan gelene bir şey yapamayız ama bizlere düşen bu insanlarımızın yaralarını biran önce sarmaktır. İnsanlarımızın yanında ve yakınındayız. Onların derdi bizim derdimizdir. Taşı sıkarak rızkını kazanan, gece demeden gündüz demeden çalışan ve çoluk çocuğuna helal lokma getiren bu güzel insanlarımızla, bu afetin üzerinden hep birlikte geleceğiz" dedi. - MERSİN