Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Ağaçlandırma Çalışması Başlatıldı

Erdemli'de Ağaçlandırma Çalışması Başlatıldı

2 saat önce

Erdemli Belediyesi ile TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği "Erdemli'yi Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında ilçe merkezinde 5 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Erdemli'de Ağaçlandırma Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Erdemli Belediyesi ile TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği "Erdemli'yi Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında ilçe merkezinde 5 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, görevde oldukları 10 yıl boyunca daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Erdemli için çalıştıklarını söyledi.

TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliği ile başlattıkları proje kapsamında ilçe merkezine kendi yetiştirdikleri 5 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Tollu, "Eskiden limon ağaçlarının bulunduğu alanlar günümüz şartlarında beton yığınına dönüştü. Biz de yeniden yeşil Erdemli'yi oluşturmak için sokaklarımıza fidanlar dikiyoruz."

Erdemli Tema Gönüllü Temsilcisi Murat Başer de "Türkiye çöl olmasın" sloganıyla gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Erdemli bırakmayı amaçladıklarını belirterek, gelişen teknoloji ve betonlaşan kentin getirdiği olumsuzluklardan ağaçlandırmayla kurtulmayı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi ile öğrenciler ve öğretmenler fidanları dikti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesi, Erdemli, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:17:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Ağaçlandırma Çalışması Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]