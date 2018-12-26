Erdemli'de Ağaçlandırma Çalışması Başlatıldı
2 saat önce
Erdemli Belediyesi ile TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği "Erdemli'yi Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında ilçe merkezinde 5 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.
Erdemli Belediyesi
ile TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği "Erdemli'yi Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında ilçe merkezinde 5 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, görevde oldukları 10 yıl boyunca daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Erdemli için çalıştıklarını söyledi.
TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliği ile başlattıkları proje kapsamında ilçe merkezine kendi yetiştirdikleri 5 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Tollu, "Eskiden limon ağaçlarının bulunduğu alanlar günümüz şartlarında beton yığınına dönüştü. Biz de yeniden yeşil Erdemli'yi oluşturmak için sokaklarımıza fidanlar dikiyoruz."
Erdemli Tema
Gönüllü Temsilcisi Murat Başer
de "Türkiye
çöl olmasın" sloganıyla gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Erdemli bırakmayı amaçladıklarını belirterek, gelişen teknoloji ve betonlaşan kentin getirdiği olumsuzluklardan ağaçlandırmayla kurtulmayı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi ile öğrenciler ve öğretmenler fidanları dikti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA
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