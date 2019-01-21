Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Alt Yapı, Bakım, Onarım ve Yol Yapımı Çalışması Sürüyor

Erdemli'de Alt Yapı, Bakım, Onarım ve Yol Yapımı Çalışması Sürüyor

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, mahallelerde alt yapı, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi ile yol yapım çalışmasını sürdürüyor.

Erdemli'de Alt Yapı, Bakım, Onarım ve Yol Yapımı Çalışması Sürüyor, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, mahallelerde alt yapı, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi ile yol yapım çalışmasını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile kendisine bağlanan mahallelerde bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçe mahallelerine eş zamanlı olarak hizmet götüren ekipler, aksaklığa mahal vermeden 7/24 çalışarak ihtiyaçları gideriyor. Bu kapsamında Hacıhalilarpaç Mahallesinde başlatılan malzemeli bakım çalışması, son aşamasına gelmiş durumda. Çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Abdül Dede, "Belediyemiz, bütün bahçe yollarımızı, ev yollarımızı yaptırıyor sağ olsun. Yağmur ve çamurdan kurtulduk. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise ilçenin hizmet götürülmemiş noktasının kalmadığını belirterek, sıfır rakımdan iki bin beş yüz rakıma kadar vatandaşın rahatı için hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Büyükşehir Yasası ile mahalle sayısında artış olduğunu belirten Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini vurguladı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

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