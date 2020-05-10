Erdemli'de annelere sepet dolusu gül - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, 'Yel eser, gül kokuları bize gelir' sloganıyla 'Anneler Günü'nde annelerin sepetlerini güllerle doldurdu.



Büyük bir çoğunluğu Erdemli Belediyesi çiçek serasında yetişen güller tek tek toplandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve eşi Fatma Tollu, çiçekleri birlikte topladı. Toplanılan çiçekler Erdemli Belediyesi'nin korona virüsle mücadele ekipleri ile birlikte annelere ulaştırıldı.



Korona virüsle mücadele ekibi gül dağıttı



Balkonlardan vatandaşların sarkıttığı sepetleri güllerle dolduran Başkan Tollu ve korona virüsle mücadele ekibini vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Tollu, "Hayatın bize verdiği en önemli değer olan annelerimize birazda olsa uzak bir anneler günü yaşıyoruz. Biz de bu anneler gününde annelerimizin en çok kullandığı balkon sepetlerini güllerle dolduralım dedik. ve biz diyoruz ki, yeter ki annelerimiz iyi olsun, uzakta da olsalar yel eser gül kokuları bize gelir. Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere kıymetli annem, değerli eşim ve tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" dedi. - MERSİN