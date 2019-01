Erdemli'de Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin 'in Erdemli Belediyesi , mahallelerdeki asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Koyuncu Mahallesi'nin yolları da asfaltlanarak yenileniyor.2014 Büyükşehir Yasası ile mahalle sayısında artış olan Erdemli Belediyesi, ilçenin her noktasında aksaklığa mahal vermeden çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Koyuncu Mahallesi'nde asfalt yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Börteçine Sokak'ta yürütülen asfaltlama hizmetinin de son aşamaya geldiği bildirildi.Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olurken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , ilçenin her mahallesinde alt yapıdan sosyal hayata kadar tüm eksiklikleri gidererek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Tollu, "Erdemli'nin her noktasında hizmetlerimiz devam edecektir. Çalışma alanımızdaki genişlemeye rağmen ekiplerimiz 7/24 hizmet üreterek vatandaşın rahatı için çalışmaktadır. İlçeyi modern bir şehir haline kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN