Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Erdemli ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Erdemli ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve Akdeniz Mahallesinde MESKİ ekipleri altyapı çalışmalarını tamamlarken, Büyükşehir'in Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri asfaltlama ile üst yapı çalışmalarını gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları kapsamında, Erdemli'de MESKİ ekipleri, Merkez ve Akdeniz Mahallelerinde yağmur suyu hattı döşeyerek, altyapı çalışmalarını tamamlarken, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdi.


MESKİ'nin Erdemli merkezinde gerçekleştirdiği altyapı ve abone bağlantıları çalışmalarının ardından Güzeloluk, Atatürk, Serinler ve Yavuz Sultan Selim Caddeleri ile 2006 ve 2008 sokaklara asfalt dökülürken, bozulan yollarda yama çalışmaları yapıldı. Ekipler, bin 955 metre uzunluğundaki alanda 3 bin 215 ton asfalt malzemesi kullanılarak, vatandaşlar için ulaşımı konforlu hale getirdi.


Vatandaşlar hizmetlerden memnun


Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin iki koldan yürüttüğü çalışmalar vatandaşları memnun etti. Güzeloluk Caddesi üzerinde 35 yıldır iş yeri bulunan esnaf Mehmet Kamış, caddede uzun zamandan bu yana yol yapım ve bakım çalışmaları yapıldığını ifade ederek, ilk defa kullanılan asfalt kalınlığının bu seviyeye ulaştığına ve güzel bir yol yapıldığına dikkat çekti. Kış ayları gelmeden vatandaşların yol ihtiyaçlarına cevap verildiğini belirten Kamış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.


Koyuncu Mahallesi sakinlerinden Feyyaz Şekeroğlu da kış aylarında yağışların başlaması ile birlikte yolda su birikintisi olması nedeniyle sıkıntı çektiklerini ifade ederken, yapılan asfaltlama çalışmalarından sonra yağışlarda yaşayacakları olumsuzlukların da ortadan kalkacağını belirtti.


Erdemli esnaflarından Erdem Kamış ise uzun yıllardır süren ve kronikleşen yol sorunlarının işlerinin sekteye uğramasına neden olduğunu dile getirirken, yeni yapılan çalışmalar ile birlikte yolların uzun zaman sağlıklı bir şekilde kullanılacağını söyledi.


Ekiplerin kırsal mahallelerin yol sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarının süreceği bildirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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