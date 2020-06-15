Erdemli'de atıl araziler tarıma kazandırılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine hibe edilen arazilerin üretime kazandırılarak atıl olmaktan çıkartıldığı bildirildi.



Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın Erdemli Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine hibe olarak devrettikleri ve yıllardır atıl durumdaki arazileri üretime açtık ve vakfımıza gelir amacıyla dikim yaptık" dedi.



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerimize yapmış olduğu, 'Bir karış toprağı boş bırakmasınlar' mesajı bizim de önümüzü açtı ve bize rehber oldu" diyen Erenay, "İlçemizin çeşitli bölgelerinde hayırsever insanlarımızın Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine devretmiş oldukları arazilerimizi öncelikle temizledik ve dikime hazır hale getirdik. Bu arazilerimize zeytin, avokado gibi çeşitli ürünler diktik. Buralardan elde edilecek gelirleri Kur'an kurslarımızda ve vakıf hizmetlerimizde kullanacağız. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfına güvenerek arazilerini hibe eden hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - MERSİN