Erdemli'de avokado fidanı üretimi yapılacak - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde hazırlanan proje ile avokado çekirdeklerinden fidan, geriye kalan meyvesinden ise avokado yağı üretilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erdemli Akdeniz Naturel Yaşam Derneği tarafından ortaklaşa yürütülecek proje ile avokado çekirdekleri toplanarak fidan haline getirilip satışa sunulacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, son yılların en popüler meyvesi olan ve üreticisinin yüzünü güldüren avokadonun yüzde 70'inin Antalya bölgesinde, yüzde 20'sinin ise Mersin'de yetiştirildiğini söyledi.

Yılda 75 bin civarında avokado fidesi üretildiğini dile getiren Yıldız, "Son yıllarda ürüne olan aşırı talep nedeniyle fidan yetiştirmekte zorlanır hale geldik. Bu nedenle böyle bir proje hazırlayarak fidan üretimini artırmayı hedefliyoruz. Erdemli Akdeniz Naturel Yaşam Derneği ile hazırladığımız projeyle avokadonun çekirdeğini çıkarıp fidan üretiminde kullanacağız. Geriye kalan meyve kısmını ise çöpe atmak yerine yağ üretiminde kullanmayı planlıyoruz. Avokado yağı, özellikle kozmetik sektörünce oldukça talep gören bir ürün. Bu sayede hem fidanından hem de üretilen yağdan üreticilerimiz gelir elde etmiş olacak." diye konuştu.

Proje kapsamında örnek çiftçi olarak seçilen İsmail Karaman da 2 yıl önce başladığı avokado fidanı üretimi sayesinde gelirinin arttığını kaydetti.

Bu yıl fidan fiyatının, meyveye olan ilginin artması nedeniyle artış gösterdiğini aktaran Karaman, talebe yetişmekte zorlandığını belirtti.