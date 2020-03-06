Erdemli'de balıkçılara deniz kaplumbağaları eğitimi - Son Dakika

Erdemli ilçesinde balıkçılar nesli tükenme tehdidi altında bulunan caretta caretta ve diğer deniz canlıları konusunda bilgilendirildi.

Erdemli Balıkçı Barınağında, Türk Kızılay Erdemli Şubesi tarafından "Caretta Caretta Yuvası Erdemli Projesi" kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, Türk Kızılayı Erdemli Şube Başkanı Necati Şevik, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi yetkilileri ve balıkçılar katıldı.

Toplantıda denizlerdeki kirliliğe dikkat çeken DEKUYAM Müdürü Ergene, özellikle deniz kaplumbağalarının ölümüne neden olan plastik atık konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.