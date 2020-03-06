Erdemli'de balıkçılara deniz kaplumbağaları eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de balıkçılara deniz kaplumbağaları eğitimi - Son Dakika

Erdemli'de balıkçılara deniz kaplumbağaları eğitimi

6 saat önce

Erdemli ilçesinde balıkçılar nesli tükenme tehdidi altında bulunan caretta caretta ve diğer deniz canlıları konusunda bilgilendirildi.

Erdemli'de balıkçılara deniz kaplumbağaları eğitimi, System.String[]

Erdemli ilçesinde balıkçılar nesli tükenme tehdidi altında bulunan caretta caretta ve diğer deniz canlıları konusunda bilgilendirildi.

Erdemli Balıkçı Barınağında, Türk Kızılay Erdemli Şubesi tarafından "Caretta Caretta Yuvası Erdemli Projesi" kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, Türk Kızılayı Erdemli Şube Başkanı Necati Şevik, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi yetkilileri ve balıkçılar katıldı.

Toplantıda denizlerdeki kirliliğe dikkat çeken DEKUYAM Müdürü Ergene, özellikle deniz kaplumbağalarının ölümüne neden olan plastik atık konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kızılay, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu
Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi

Son Dakika Haberleri
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli'de balıkçılara deniz kaplumbağaları eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]