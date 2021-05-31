Erdemli'de balıkların telef olduğu dereye su takviyesi yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, seviyesi azaldığı için bazı balıkların telef olduğu dereye belediye ekiplerince su taşındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Mahallesi'nden geçen Karacaoğlan Deresi'nde su seviyesinin azalması üzerine Erdemli Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler, bazı balıkların telef olduğu derenin seviyesini, alternatif kaynaklardan taşınan suyla arttırdı.

Mahalle sakinlerinden Bayram Halil Toraman, gazetecilere, yağmur yağmaması nedeniyle derenin kurumaya başladığını belirterek, "Kuraklıktan dolayı deremizdeki suyun kesilmesiyle balıklar telef olmaya başladı. Bizler de durumu belediyeye aktardık. Çevre kanallardan buraya su takviyesi gerçekleştirildi." dedi.