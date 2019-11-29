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Erdemli'de bazı mahallerde su kesintisi uygulanacak
6 saat önce
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nce, Erdemli ilçesine bağlı bazı mahallelerde, yağmursuyu inşaatı hat döşemesi nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nce, Erdemli ilçesine bağlı bazı mahallelerde, yağmursuyu inşaatı hat döşemesi nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanacak.
MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sanayi Sitesi ile muhtelif cadde ve sokaklarda yağmursuyu hattı yapım işi kapsamında, Koyuncu Mahallesi Kalleler Caddesi mevkinde betonarme yağmursuyu boru döşemesi yapılacağından dolayı 3 Aralık Salı günü 08: 00-12: 00 saatleri arasında Akdeniz, Merkez, Yarenler, Koyuncu, Kargıcak, Barboros, Adnan Menderes, Alata, Fatih, Tabiye ve Yüksek mahallerine su verilmeyecek. - MERSİN
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