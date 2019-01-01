Erdemli'de Belediye Çalışanlarına İşaret Dili Eğitimi
11 dakika önce
Erdemli Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kurulabilmeleri için çalışanlarına yönelik, işaret dili eğitimine başladı.
Erdemli Belediyesi
, işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kurulabilmeleri için çalışanlarına yönelik, işaret dili eğitimine başladı.
Erdemli Belediyesi, vatandaşların her alanda daha rahat hizmet alabilmesi adına geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda eğitmen Ayde Günay tarafından personele yönelik işaret dili eğitimine başlandı. Hafta içi gerçekleştirilen eğitimle, ilçenin her noktasına ve tüm vatandaşlara eşit hizmet götürülmesi için çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğunu belirterek, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik algısı ile hareket ettiklerini söyledi. Kentin her noktasında engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi adına hizmet ürettiklerini kaydeden Tollu, işaret dili eğitimi ile de kendilerine başvuran vatandaşlarla daha doğru ve sağlıklı diyalog kurarak sorunların daha kısa sürede çözüleceğini bildirdi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
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