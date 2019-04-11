Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Beton Yol Uygulaması Devam Ediyor

Erdemli'de Beton Yol Uygulaması Devam Ediyor

52 dakika önce

Erdemli Belediyesi, yol kaplama işlerinde asfalt ve parke çalışmalarının yanında son zamanlarda tercih edilen ve minimum maliyet gerektiren, ancak maksimum verim sağlayan beton yol modeli uygulamasına devam ediyor.

Erdemli'de Beton Yol Uygulaması Devam Ediyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, yol kaplama işlerinde asfalt ve parke çalışmalarının yanında son zamanlarda tercih edilen ve minimum maliyet gerektiren, ancak maksimum verim sağlayan beton yol modeli uygulamasına devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler Kocahasanlı Mahallesinde de beton yol çalışmalarına başladı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son dönemlerde başlanan beton yol çalışmalarının, asfalt kaplama yol modelinin iklim şartlarındaki dayanıksızlığı nedeniyle birçok belediye tarafından rağbet gördüğü belirtildi. Daha önce Erdemli'nin farklı noktalarında ve hava şartlarının farklılık gösterdiği yerlerde uygulanan beton yol modelinin, alınan başarılı sonuçlarla Kocahasanlı Mahallesi Tepe Sokakta da uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çağın gereklerini takip ederek çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Asfalt kaplama modeli, yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Ancak dünyanın son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kullanılan ürünün doğa faktörü karşısında kısa sürede deforme olması bizleri farklı arayışlara itti. Bu kapsamda da yaptığımız araştırmalar ile deneme sürecinde olumlu sonuçlar aldığımız beton yol modelini kullanmaya karar verdik. Erdemlimizi teknolojinin merkezi haline getirerek, modern bir statüye ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tollu, daha önce Fevzi Çakmak Sokak, Alata Mahallesi ve Türbe Caddesinde uygulanan yeni modelin vatandaşlar tarafından olumlu tepkilerle karşılanması üzerine Kocahasanlı Mahallesinde de beton yol modelinin uygulandığını, çalışmaların ilçe geneline yayılacağını kaydetti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:36 Kaynak: İHA
Türkiye, Kocahasanlı, Güncel
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