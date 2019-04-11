Erdemli'de Beton Yol Uygulaması Devam Ediyor

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil

Ablası Gibi Ölmemesi İçin 80 Bin TL'ye İhtiyacı Var