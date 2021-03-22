Erdemli'de biberiye ve defne fidanları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü de, ilçede yangına dayanıklı ve bölge halkına gelir getirici ağaçlar diktiklerini kaydetti.

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