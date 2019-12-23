Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti - Son Dakika

Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesi devlet hastanesi başhekimi Dr. Erman Eker, hastanede gereksinim üzerine 3 olan kadın doğum uzmanını 5'e çıkarttıklarını belirterek, bu yıl hastanede bin 508 bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesi devlet hastanesi başhekimi Dr. Erman Eker, hastanede gereksinim üzerine 3 olan kadın doğum uzmanını 5'e çıkarttıklarını belirterek, bu yıl hastanede bin 508 bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.


Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi veren Dr. Erman Eker, "Erdemli'de kadınlarımızın gelişen sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, deneyimli 5 doktor, 25 ebe-hemşire ile hizmet veren kadın hastalıkları ve doğum kliniğimizde, 21 yataklı kadın doğum servisi, 4 sancı odası, tam teşekküllü doğumhane salonu, anne oteli, 5 kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, NST odası, gebe okulu, aile planlaması, emzirme odası ve acil servis kadın doğum odası ile en iyi şekilde hizmet vermekteyiz" dedi.


"Günde 200 hasta muayene ediyoruz"


Hastanede kadın doğum ile iş birliği içinde çalışan yenidoğan polikliniği, yenidoğan işitme tarama testi, 6 küvezli yenidoğan yoğun bakımının mevcut olduğunu da ifade eden Eker, "Hastanemizde kadın doğum polikliniğinde günde ortalama 200 hasta muayene ediyoruz. Serviks (rahim ağzı) kanserinde erken tanı olan smear testi de polikliniğimizde yapılmaktadır. Gebe okulumuzda, gebelerimizin tüm gebelik sürecinde her türlü eğitimi alabilecekleri profesyonel destek, sertifikalı ebelerimiz, kadın hastaları doğum uzmanımız, fizyoterapistimiz, anestezi uzmanlarımız ve psikologlarımız tarafından sağlanmaktadır. Aile planlaması polikliniğimizde sertifikalı ebemizle hizmet vermekteyiz. Hastanemizde yaklaşık ayda 125, yılda yaklaşık 1500 doğum gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her türlü jinekolojik müdahaleler yapılmaktadır. Yenidoğan bebeği yoğun bakımda yatan annelerimiz anne otelimizde konaklamaktadırlar" diye konuştu.


2019 yılında Erdemli Devlet Hastanesi'nde bin 508 bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğine de değinen Dr. Erman Eker, "İki hekimimiz varken icap usulü çalışan kliniğimizde şu anda hekimlerimiz 24 saat hastanede nöbet tutarak hizmet vermektedirler. Op. Dr. Fahrettin Yıldız, Op. Dr. Selim Koncagül, Op. Dr. Mahmut Güden, Op. Dr. Aslı Akdöner, Op.Dr. Günhan Doluoğlu'ndan oluşan kadın hastalıkları ve doğum ekibimiz, çocuk hastalıkları uzmanlarımız, anestezi doktorlarımız, ebe-hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık personellerimiz ile beraber fedakar ve özverili çalışmaları ile Erdemli'mize hizmet vermekteyiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:00 "Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol... - Son Dakika
00:00 Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:57 Trabzon'da orman yangını (2) - Son Dakika
23:56 "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
23:56 İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerden Filistinli ailenin evini boşaltmasını istedi - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]