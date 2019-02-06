Erdemli'de Camilerin Temizliğine Devam Ediliyor
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, camilere yönelik gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.
Mersin
'in Erdemli
ilçe Belediyesi, camilere yönelik gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Belediyesi
, ilçe genelinde talepler doğrultusunda sağlık kuruluşlarına, okullara ve camilere götürdüğü hizmetleri sürdürüyor. Bu kapsamda Kocahasanlı Merkez
Camisi'nin temizlik işlerini yapan ekipler, halıların yıkanmasından çevre düzenlemesine kadar birçok çalışmayı gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, bu ülkenin kültürel değerlerine ve miraslarına sahip çıkmanın oldukça önemli olduğunu belirterek, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını söyledi. Zaman zaman ilçenin talepte bulunan okullarına, sağlık kurumları ve camilerine hizmet götürdüklerini kaydeden Tollu, Erdemli'nin her noktasında çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:38 Kaynak: İHA
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