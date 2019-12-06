Son Dakika Haberleri: Erdemli'de çiftçilere harnup fidanı dağıtıldı
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Erdemli'de çiftçilere harnup fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Erdemli Ziraat Odası ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünce çiftçilere 5 bin harnup fidanı dağıttı.

Erdemli'de çiftçilere harnup fidanı dağıtıldı, System.String[]

Erdemli Ziraat Odası ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünce çiftçilere 5 bin harnup fidanı dağıttı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, odaya ait fidanlıkta gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, çiftçilerin bahçelerinde atıl durumda olan boş yerlere halk arasında "keçiboynuzu" ya da "haraç" olarak da bilinen harnup fidanı dikilmesini teşvik etmek için Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şahin, harnup bitkisinin çiçeği başta olmak üzere meyve ve çekirdeğinin şifa kaynağı olduğunu anlatara, fidanların temininde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından çiftçilere 5 bin harnup fidanı dağıtıldı.

Rasim Şahin, Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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