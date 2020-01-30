Erdemli'de dev kaya yola düştü (2) - Son Dakika

Erdemli'de dev kaya yola düştü (2)
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DEV KAYA KALDIRILDIMersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile gövdesinden ayrılarak yola düşen dev kaya parçası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
DEV KAYA KALDIRILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile gövdesinden ayrılarak yola düşen dev kaya parçası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Ekipler, yaklaşık 100 ton olduğu saptanan kayayı kaldırmak için önce iş makineleri ile parçaladı. 45 dakika süren çalışmayla dev kaya yoldan kaldırıldı. Temizleme işleminin ardından yol trafiğe açıldı.
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