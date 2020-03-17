Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, ilçede çok oyun grupları, spor sahalarının bulunduğu parklar ile çöp konteynerlarını dezenfekte etti.

Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi, ilçede çok oyun grupları, spor sahalarının bulunduğu parklar ile çöp konteynerlarını dezenfekte etti.


Erdemli Belediyesi, korona virüsü mücadelesinde önlem amaçlı faaliyetlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. İlçede her gün devam eden yoğun dezenfeksiyon faaliyetlerinde insanların sıklıkla bir arada bulunabildiği tüm ortak alanlar dezenfekte ediliyor. Çocuk oyun grupları ve spor sahalarının bulunduğu parklar ile cadde ve sokaklardaki çöp konteynerları dezenfekte edilerek, bu alanlarda da hijyen koşulları sağlanmış oldu. Korona virüse enfekte olan insanlardan vücut direnci düşük olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların daha ağır etkilendiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Tollu, özellikle yaşlıların vakit geçirmekte sık kullandığı parklarda dezenfeksiyon faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Tollu, "Dünya genelinde seyreden korona virüs salgınında yaşananlarda hijyenin en önemli unsur olduğu anlaşılmakla birlikte, virüse enfekte olan insanlardan da yaşlı olanların hastalık boyutunun daha ağır şekilde seyrettiği görülüyor. Uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunanların ve yaşlıların vücut dirençlerinin düşük olması sebebiyle virüsten daha kolay etkilenebileceğinin altını çiziyor. Belediye olarak oluşturduğumuz sosyal alanlarımızda yaşlılarımızın vakit geçirebileceği, birbirleriyle sohbet edebileceği parklar ve bu parklarda aynı zamanda kronik rahatsızlığı bulunan insanlarımızın da bedenen güçlenebilmeleri için spor yapmaları amacıyla kurduğumuz spor alanlarımız var. Aynı zamanda çocuk oyun gruplarımız, oyuncakların bulunduğu parklarımız mevcut. Erdemli Belediyesi olarak Koronavirüsüne karşı önlem amaçlı başlattığımız mücadele kapsamında yoğun dezenfeksiyon faaliyetleri yürütüyoruz ve bu faaliyetler kapsamında tüm parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Yaşlılarımızın vakit geçirebileceği spor sahalarımız ile tüm parklarımız dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda çocuklarımızın neşeli vakitler geçirdiği oyun parklarının tamamı da dezenfekte edilerek hijyen koşulları sağlanıyor. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferahlatmak ve onlara güven içinde bir ortam sunmak için Erdemli Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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