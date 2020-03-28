Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı ile sağanak, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde sağanak ve dolu nedeniyle filizlenme dönemindeki limon ağaçları ile narenciye ürünleri; çiçek dönemindeki şeftali, erik ve kayısı ağaçları zarar gördü.

Mahallede üreticilik yapan Hüseyin Gül , "20 dakika kadar dolu yağışı oldu. Limon bahçelerimize açılma ve çiçeklenme döneminde zarar verdi. Yine çiçeklenmekte olan şeftali ağaçlarımıza, erik ağaçlarımız, olgunlaşmakta olan yenidünya bahçelerimize büyük zarar verdi" dedi.

İlçenin yüksek kesimlerde sağanak devam ediyor.