Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika
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Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü

05.05.2022 16:44
Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle fasulye, kayısı ve domates tarlalarında zirai zarar oluştu.

İlçeye bağlı Çiriş, Kayacı ve Koyuncu mahallelerinde etkisini gösteren dolu nedeniyle fasulye, domates ve kayısı gibi ürünlerin yanı sıra seralarda da zarar oluştu. Yağışın ve dolunun yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak dolu yağışı meydana gelen yerlerde ekiplerimiz yarın hasar tespit çalışması yapacaktır. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.


Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü
Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü
Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü
Erdemli'de dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü
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Hisarcık, Domates, Erdemli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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