Son Dakika Haberleri: Erdemli'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinlikleri
Son Dakika Ekonomi Erdemli'de 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' etkinlikleri

Erdemli'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinlikleri

14 dakika önce

Erdemli Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde etkin rol alan kadın çiftçilere plaket takdim edildi.

Erdemli'de

Erdemli Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde etkin rol alan kadın çiftçilere plaket takdim edildi.


Yaklaşan '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' etkinlikleri kapsamında Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, oda meclis başkanı Aşkın Şahin ve odanın meclis üyeleri kadın çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Şahin, kadın çiftçilerin oda faaliyetlerinde etkin rol almalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Şahin, "Yaklaşık 16 bin üyemiz var. Bu üyelerimiz içinde eğitim faaliyetlerimizde etkin bir şekilde rol alan kadın çiftçilerimiz bulunuyor. Bu son derece memnuniyet verici. Kadınlarımızın ekonomik alanda, sosyal alanda daha etkin yer alması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum" dedi.


Kadınların üretime bereket kattığını ifade eden Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ise kadın çiftçilerin emeğinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.


Konuşmaların ardından kadın çiftçilere teşekkür plaketi takdim edildi. - MERSİN

Meclis Başkanı, Erdemli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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