Erdemli'de erkenci tür limonun hasadı başladı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan erkenci tür mayer cinsi limonda bu yıl 480 bin ton rekolte bekleniyor.

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin ve beraberindekiler ilçede ilk kesimi yapılan limon bahçelerine giderek üretici ve tarım işçilerini ziyaret etti.

Şahin, burada gazetecilere, ilçe genelinde yaklaşık 70 bin dönüm alanda erkenci tür mayer cinsi limon üretildiğini söyledi.

Bu yıl 480 bin ton rekolte beklediklerini ifade eden Şahin, limonu başta Rusya olmak üzere, Irak, Suriye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Balkan ülkelerine ihraç ettiklerini kaydetti.

Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin de sezonun tüm çiftçiler için hayırlı ve bol bereketli olması dileğinde bulundu.

Üretici Hasan Topçu da mayer cinsi limonun dalında 2,5 liradan alıcı bulduğunu belirtti.